مقدمه: چرا علم داده به فمینیسم احتیاج دارد

شکل ۰.۳

ما علم داده را به‌طور کامل در این کتاب تعریف می‌کنیم - در اینجا سه ​​مثال می‌آوریم. (الف) Not the Only One مجسمه‌ای است از استفانی دینکینز در سال ۲۰۱۷، که یک خانواده‌ سیاه را نشان می‌دهد و با هوش‌مصنوعی ساخته شده است. این هوش‌مصنوعی توسط صداهای کمترشنیده‌شده افراد قهوه‌ای و سیاه در بخش فناوری آموزش داده شده است. (ب) مارگارت میچل، محقق، و همکارانش، در «دیدن از طریق سوگیری گزارش‌های انسانی» (۲۰۱۶)، روی سیستم‌های دسته‌بندی تصاویر کار کرده‌اند که بر اساس اطلاعاتی که در گفتار انسانی به آنها اشاره نشده است، استنتاج می‌کند. به‌عنوان مثال، مردم می‌گویند «موز سبز» اما نمی‌گویند «موز زرد»، چرا که رنگ زرد به‌عنوان رنگ پیش‌فرض موز در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب، مردم می‌گویند «دکتر زن»، اما «دکتر مرد» نمی‌گویند، به‌عبارتی این‌ها کلماتی هستند که گفته نمی‌شوند اما دربرگیرنده سوگیری می‌باشند. (ج) تحلیل جنسیتی دیالوگ‌ فیلم‌ هالیوودی «دیالوگ فیلم از ۲۰۰۰ فیلمنامه دسته‌بندی شده براساس جنسیت و سن» که توسط هانا اندرسون و مت دنیلز برای Pudding، که یک استارت‌آپ روزنامه‌نگاری داده است، انجام شده است (۲۰۱۷).